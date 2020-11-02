الحكومة: استقبلنا 380 ألف سائح خلال الـ4 أشهر الماضية

عرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، موقف التدفقات السياحية خلال الأشهر الماضية على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم، مشيرا إلى أنّ الأشهر الأربعة الماضية شهدت وصول نحو 380 ألف سائح، وكان لدولة أوكرانيا النصيب الأكبر من هذه التدفقات.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عددا من نتائج الدراسات العالمية بشأن فيروس كورونا، وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وخلال استعراضه، تطرق وزير التعليم العالي إلى قدرات المستشفيات الجامعية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وعدد الحالات في هذه المستشفيات، مشيرا إلى أنّ إجمالي عدد الحالات في المستشفيات الجامعية وصل حتى أمس إلى 171 حالة.

وأوضح الوزير أنّه يتم مراجعة البروتوكولات العلاجية، بالتنسيق مع وزارة الصحة بصورة مستمرة، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية بهدف التعامل مع أي مستجدات، مؤكدا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ يتم التنسيق في هذا الإطار بصورة مستمرة مع هيئة الشراء الموحد.

بدوره، شرح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المدارس على مستوى الجمهورية، لافتا إلى تدريب العاملين في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أنّ هناك دليل للتعامل الوقائي متوافر بجميع المدارس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ هناك اهتماما متزايدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية بها.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى أنّ هناك إجراءات جرى تعميمها حال حدوث أي إصابة بالفيروس بأحد الفصول، وكذلك في حال انتشار الإصابة في عدد من الفصول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

كما شارك في الاجتماع، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.