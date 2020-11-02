عاجل.. الحكومة تدرس قرارا جديدا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

يدرس مجلس الوزراء، في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً من وزارة التنمية المحلية بفرض مواعيد لغلق المحال العامة والمنشآت السياحية والورش، تمهيداً لبدء تطبيقها.

واستعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة "مدبولي" اليوم، مقترحاً أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في الاجتماع.