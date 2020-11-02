كاميرات لمراقبة الإعلانات غير المرخصة على الطرق بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، بشن حملات مكثفة لرصد أى مخالفات لأعمال الدعاية والترويج للشركات والأفراد على الأعمدة والحوائط بالأماكن الواقعة بنطاق الأحياء خاصة المريوطية، للمحافظة على أعمال التطوير التي تقوم بها أجهزة المحافظة.

واتخذ محافظ الجيزة الإجراءات القانونية ضد أحد المواطنين قام بالترويج والإعلان عن المنشأة الخاصة به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية، وعلى الحوائط بذات المنطقة، دون مراعاة ما تم إنجازه من أعمال تطوير وتجميل للأعمدة بطريق ممشى المريوطية، وذلك بتوقيع الحجز الإداري على المنشأة بقيمة نصف مليون جنيه، نظير إعادة الشئ لأصله، كإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة.

وأكد "راشد" أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للشوارع، والتخلص من مظاهر القبح وعدم السماح بوجود الإعلانات غير المرخصة التى تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور، لافتا إلى أن طريق المريوطية سيتم تدعيمه بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات ضمن منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.

راشد: مخطط لتطوير وتوسعة محور المريوطية

وأكد المحافظ أن هناك مخططا جاري تنفيذه لتطوير وتوسعة محور المريوطية للارتقاء والنهوض بالمنطقة بشكل متكامل وإحداث نقلة حضارية وطفرة مرورية بها على إنشاء كوبري مشاة بطراز معماري حضاري، وتطوير 4 كبارى مشاة بجسر المريوطية، إلى جانب تخصيص حارة مرورية لانتظار السيارات.

إعادة تخطيط منطقة المريوطية مرورياً بالكامل للتسهيل على المواطنين

وأشار "راشد"، إلى أنه سيتم إعادة تخطيط منطقة المريوطية مرورياً بالكامل للتسهيل على المواطنين وقائدي المركبات، وتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم واللبيني وفيصل وترسا، تنفيذاً لتوجهات الدولة بشأن تسهيل الحركة المرورية بالمحاور التي تعاني من كثافات.

ولفت إلى أنه سيتم ربط الحركة المرورية للقادم من شارع ترسا والمتجه لشارعي اللبيني والأربعين، لتخفيف الضغط المرورى بالمنطقة المشار إليها.

وأكد أنه تم البدء في رصف البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية بطول حوالي 3،2 كم، وذلك بعد توسعته ليصل عرضه إلى 25 مترا في الجهة الواحدة في كل اتجاه، وذلك بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري لكونه محورا مروريا رئيسيا للمزارات السياحية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء موقف المريوطية الحضارى، والذى تم إنشائه أعلى القطاع الذي تم تغطيته بمسار ترعة المريوطية، واستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة، ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.