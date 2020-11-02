عاجل.. عرض السائق المتسبب في حادث البدرشين على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض سائق الميكروباص المتسبب في حادث البدرشين، أمس، والذي أسفر عن مصرع 7 وإصابة 11 على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات لبيان متعاطية من عدمه، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق المريوطية، دائرة مركز البدرشين.

وانتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وفرض كردونا أمنيا، ونقلت جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى "البدرشين العام، والهرم، وأم المصريين"، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن سيارة ميكروباص ماركة "سوزوكي"، كانت تقل أطفال مدرسة خاصة، متوقفة بجوار بنزينة على مدخل الحوامدية بطريق المريوطية، وجاءت أخرى من اتجاه الهرم إلى البدرشين بسرعة جنونية، واصطدمت بسيارة المدرسة، ما جعلها تصطدم بسيارة نقل ثقيل على الاتجاه نفسه، ونتج عن ذلك وفاة 7 وإصابة 11 آخرين، وقبض على سائقي الميكروباص والنقل الثقيل.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض السائقين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان مدي تعاطيهم للمخدرات من عدمة.

كما قررت الإدارة العامة للمرور، إرسال ملفات تلك السيارات لفحصها لبيان مدي سلامتها للسير من عدمة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين الـ7 ضحايا، وتستعلم حاليا عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع شهاداتهم حول الحادث، لاستلام التحقيقات

ونعى محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب في الحادث.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة بتقديم كل أوجه المساعدة والعون لأسر المتوفيين وصرف التعويضات العاجلة للمتوفين والمصابين.

وناشد المحافظ أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر في أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي شكاوى أو مشاكل تعترضهم للتدخل فورا نحو حلها.