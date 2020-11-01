المعاهد الأزهرية: وفاة طالبين بالمعهد الأزهري جراء حادثة "البدرشين"

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الحادث الذي وقع بالبدرشين آلم الجميع، وعلى كل سائق سيارة، أن يعتبر بهذا الحادث، الذي كان ضحيته أطفال أبرياء كان أثناء ذهابهم للمدرسة.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه لم يتم اكتمال المعلومات والبيانات حتى الآن، ولكن ما تم اليقين منه وفاه طالبين وإصابة 2 وتم إخراجهم من المستشفى ويتبقى طالب في المستشفى بحالة مستقرة.

وأوضح أن أحد السائقين، توفى وهناك اعتقاد بأن سائق السيارة الخاصة بالأطفال، توفى جراء الحادثة، بينما لم يثبت وفاه السائق المتسبب في الحادثة.