صور.. "سعفان" يشهد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية بالبحيرة

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، ملتقى السلامة والصحة المهنية الأول، الذى يجري تنظيمه في محافظة البحيرة، ويستمر لمدة يومين، بمقر شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر.

وانطلقت فعاليات الملتقى بحضور المحافظ، اللواء هشام آمنة، والدكتور مختار خطاب، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزیر قطاع الأعمال الأسبق، وكامل غطاس، رئيس مدينة وادى النطرون، ومديري ومفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلى الشركات.

وأكد محافظ البحيرة، خلال كلمته بالملتقى، أن الدولة المصريه تعمل على تقديم الآليات لرعاية العمالة غير المنتظمة والأولى بالرعاية، باعتبار أن العامل هو الأساس في تنفيذ المشروعات القومية وبرامجها الاقتصادية، ولابد من تضافر كافة الجهود لدفع جهود التنمية في مصر.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة لا تألو جهداً في رعاية عمالها، خاصةً ممن ليس لديهم غطاء تأميني، وتقدم لهم الدعم من خلال الخدمات العلاجية المختلفة، وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العنصر البشري وزيادة إنتاجيته، وذلك من خلال جهود السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، شدد وزير القوى العاملة على ضرورة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على توفير جميع أوجه الرعاية والدعم للعاملين بجميع المحافظات، ومتابعة إجراءات السلامه والصحة المهنية.

وتابع "سعفان" قائلاً: "إننا في مرحلة أكثر احتياجاً إلى مفهوم السلامة، وتنمية إحساس السلامة لدى الفرد والعامل، ليكون روح ومفهوم السلامة المهنية هو مبدأ يجب الحفاظ عليه بالإدراك للمخاطر المحيطة، ولدرء تلك المخاطر عن النفس وعن الغير وعن المنشأة ككل".

وأكد وزير القوى العاملة أن الدولة نفذت، خلال الفترة الماضية، العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي كان لها دور كبير في القضاء على البطالة، وأضاف أن "المرحلة القادمة في حاجه إلى أن يؤدي كلٌ منا دوره المنوط به، للوصول بمصرنا الغالية لمكانتها الحقيقية بمواطنيها وعمّالها الشرفاء".

وقام وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة، بتوزيع عدد 1040 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، من إجمالى عدد 3611 شهادة أمان تم استخراجها بقيمه 500 جنیه لكل شهادة، وبقيمة إجمالية مليون و805 آلاف و500 جنيه، حيث تم تسليم 2571 شهادة للعمال قبل ذلك، كما تم توزيع شهادات تقدير علي بعض الشركات الزراعية العاملة بنطاق المحافظة.