باق ساعات قليلة.. خطوات تحديث بيانات مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق رابط تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عبر بوابة الحكومة المصرية، ليتمكن المستحقون للمنحة من صرفها وقدرها 500 جنيه، وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لمتابعيها خطوات تحديث البيانات الخاصة بالمستحقين، وطرق صرف المنحة.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

جاءت خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظة كالتالي:

- للمشاركة في منحة العمالة المتضررة يتوجب عليك التسجيل أولا وتعبئة الحقول الضرورية، من هنـــــــا.

- يتطلب التسجيل إدخال الاسم رباعيًا والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل، والمهنة، إضافة إلى باقي البيانات المطلوبة الأخرى في الاستمارة أدناه.

- هذه البيانات يجب أن تكون كاملة وصحيحة حتى تمكنك من المشاركة الفعالة في منحة العمالة المتضررة.

- خطوة تحديث البيانات تأتي تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة حيث يتم مراجعة البيانات الخاصة بالفئات التي حصلت على المنحة سابقًا، وتطلب منها تحديث البيانات للتأكد من استمرار أحقيتها في الحصول على المنحة.

وبحسب المصادر، لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أنّ من يستحق فقط سيتم الصرف له.

خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وجاءت خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة كالتالي:

- ترسل وزارة الاتصالات رسالة نصية لكل مستحق على تليفونه الشخصي، قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وضمانًا لسلامة المستحقين.

- يتجه المستحق لماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد الذي تم إبلاغه به من خلال الرسالة النصية.

- يقوم باستخدام كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى من المنحة.

وبحسب المصادر، لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات الخاصة بصرف الدفعات السابقة، مؤكدة أنّ من يستحق فقط سيتم الصرف له.

وكان من المقرر أن تُصرف المنحة لمدة 3 أشهر فقط منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنّ رئاسة الجمهورية أعلنت مد صرف المنحة حتى شهر ديسمبر المقبل، شريطة تحديث البيانات الخاصة بهم.