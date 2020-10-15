آخر أخبار مصر.. انتهاء تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة ووظائف التموين

تشهد الساحة على مدار اليوم، العديد من الأخبار والموضوعات التي يبحث عنها المصريون عبر الإنترنت، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

انتهاء تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة، غلق تسجيل البيانات الخاصة بمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة بغرض التحديث، والتي تقدر بـ500 جنيها، حتى يستطيع المستحقون صرف المنحة حتى آخر عام 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الوزارة تبحث البيانات المسجلة، والتي بدأ تسجيلها يوم السبت الماضي واستمرت حتى عصر اليوم، لفرز المستحقين، ثم الإعلان عن موعد صرف المنحة الرابعة.

آخر فرصة للتقديم لوظائف وزارة التموين اليوم

ينتهي اليوم التقديم لوظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمقررة بهيئة السلع التموينية والتي أتيح التقديم لها منذ بداية شهر أكتوبر الحالي وحتى اليوم، على أن يستمر التسجيل حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

البنك الدولي يناقش اليوم حماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل كورونا

يناقش صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الخميس، لمناقشة قضية كيفية حماية رأس المال البشري؛ وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية؛ وتحسين التعلم عن بُعد لضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب؛ وتقديم اللقاحات والعلاجات والتشخيص لمن هم في أشدّ الحاجة إليها، وتقوية الأنظمة الصحية من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود.

الحكومة تستعد لبناء 98 مدرسة متميزة للغات بالشراكة مع القطاع الخاص

مع اقتراب بدء العام الدراسي، أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إذ يتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة من أجل التقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.