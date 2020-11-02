بعد عرضها على الوزراء.. 20 إجراء في المدارس لحماية الطلاب من كورونا

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تنفذ إجراءات صارمة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحًا أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية للحد من انتشار كورونا.

وعرض "حجازي" على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماع لجنة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا، 20 إجراءًا يتم تنفيذها بالمدارس لحماية التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من تفشي فيروس كورونا، وانتظام العام الدراسي الجديد.

وترصد "الوطن" الإجراءات الـ20 التي تم عرضها على الوزراء اليوم في التقرير التالي:

1- التحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة.

2- رفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بمن فيهم أسر الطلاب.

3- تطبيق دليل مكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع فتح المدارس.

4- الالتزام باتباع التوصيات الخاصة بمنع انتقال العدوى بالمنشآت التعليمية.

5- التهوية الجيدة واستخدام الأغراض الشخصية فقط.

6- تطبيق إجراءات غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

7- ترك مسافة آمنة بين الطلاب داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح وعدم المصافحة.

8- عدم استخدام أغراض الغير.

9- عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم.

10- تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية، والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل.

11- حفاظ المعلم على التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب.

12- قيام المعلم بتنظيم دخول الطلاب بشكل آمن للفصل الدراسي والجلوس بالطريقة التي تضمن عدم انتقال العدوى.

13- تحقيق التباعد أثناء عملهم في مجموعات وما يجب أن يُتبع أثناء الفسحة المدرسية.

14- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلوسهم.

15- خروج الطلاب لتناول الطعام في فسحتين بتوقيتات مختلفة.

16- عند القيام بأنشطة رياضية يراعي تطبيق إجراءات مكافحة كورونا.

17- تخصيص غرف عزل بالمدارس لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

18- التهوية للفصول والمعامل، ومنع التدخين وتجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام.

19- تطهير الأسطح المشتركة باستمرار.

20- ضرورة ارتداء "الكمامات" للتلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية داخل المدارس.