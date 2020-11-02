صور.. خرائط سقوط الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته على فيس بوك، توقعات نماذج التنبؤ بالطقس في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مستوى الجمهورية، اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء 4 نوفمبر الحالي.

وجاءت توقعات سقوط الأمطار وفقا للخرائط على النحو التالي:

الاثنين 2 نوفمبر

متوقع سقوط أمطار خفيفة، وقد تكون متوسطة الشدة على جنوب البحر الأحمر ووسط سيناء، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية يوم الاثنين.

الثلاثاء 3 نوفمبر

متوقع سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة الشدة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

الأربعاء 4 نوفمبر

أما يوم الأربعاء فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وذكر مركز التنبؤ بفيضان النيل، أنذ النتائج الأولية تشير إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة يومي 5 و6 نوفمبر على السواحل الشمالية.

وناشد المركز، المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار والتي قد تصل إلى سيول في المناطق ذات الطبيعة الجبلية.

حالة الطقس غدا

يذكر أنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت اليوم الإثنين توقعات الخبراء بشأن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء، على عدد من المناطق، إذ تكون الأمطار خفيفة على محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، مقارنة مناطق وجه بحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق السواحل الشمالية، وهي: السلوم، مرسى مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد والعريش.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على أماكن سقوط الأمطار

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء 20 نوفمبر، على السواحل الشمالية، فجاءت كما يلي:

السلوم 24 17

مطروح 24 17

الإسكندرية 25 21

بورسعيد 25 21

العريش 25 20