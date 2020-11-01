"مياه البحر الأحمر": استمرار حالة الطوارئ لشفط مياه الأمطار برأس غارب

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر جهودها لإزالة أثار الأمطار، التي تعرضت لها مناطق واسعة من المحافظة، مساء اليوم الأحد، حيث تم الدفع بسيارت ومعدات الشركة لمناطق تجمعات المياه، لشفط مياه الأمطار، التي أغرقت الشوارع في مدينة رأس غارب.

وانتشرت فرق التشغيل والصيانة، وفرق الصرف الصحي والأزمات والطوارئ، للعمل على إزالة آثار الأمطار في مناطق سقوطها، والتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، تنفيذاً لتعليمات محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، الذي وجه بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة موجة التقلبات الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تواصل حالة الطوارئ، واستمرار العمل بنظام "النوبتجيات"، مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة، في كافة المدن، بالإضافة إلى الخط الساخن 125، الذي يعمل طوال 24 ساعة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.

وأصدرت محافظة البحر الأحمر بياناً، قبل قليل، حذرت فيه المواطنين القادمين إلى مدينة الغردقة، وغيرها من مدن المحافظة، على الطرق البرية، حيث تم إغلاق الطريق من مدينة الغردقة حتى الزعفرانة، باتجاه القاهرة، ذهاب وعودة، نظراً لسقوط أمطار غزيرة وصلت إلى درجة السيول، وذلك لحين إشعار آخر.

وحرص المحافظ على التواجد بنفسه مع المواطنين العالقين على طريق "الغردقة - رأس غارب"، في منطقة "الكيلو 60"، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول، مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى انحراف عدد من السيارات، بينها سيارتان نقل، وأتوبيسان يقلان عدداً من المواطنين.

وشهد طريق "رأس غارب - الغردقة" هطول أمطار غزيرة تسببت في شحوط عدد من السيارات على جانبي الطريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، سوى إصابة شخصين بإصابات خفيفة، وتم إسعافهما في الحال.