الأرصاد: السواحل الشمالية مازالت عرضه لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر، ستهدأ الأجواء نسبيا خلال الفترة المقبلة، وفرص السيول لن تكون موجودة خلال الساعات القليلة المقبلة، أما بالنسبة لجنوب سيناء، فهناك فرص لسقوط الأمطار، وتكون تجمعات من المياه: "بكرة الأجواء هتكون أهدى كتير عن النهاردة، في تلك الأماكن، مع استمرار فرص الأمطار الرعدية بكميات أقل".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الهيئة تصدر بيانات لـ6 أيام مقبلة تخص حالة الطقس بشكل دائم ودوري، حيث تم تحديد المحافظات المتوقع سقوط أمطار عليها.

وكانت محافظة البحر الأحمر ذات النصيب الأكبر في الامطار الرعدية والسيول، موضحا أن السواحل الشمالية مازالت عرضه لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، وبعض محافظات الدلتا، وفي القاهرة لا توجد فرص لسقوط الأمطار أو تكون خفيفة تماما.

وأكد أن درجات الحرارة الحالية أقل من اليام الماضية وتصل للقاهرة في حدود 26 درجة، وانخفضت درجات الحرارة في فترات الليل لـ19 درجة، وحاليا نحن في الدرجات الطبيعية وفي المعدلات الطبيعية لذلك الوقت من العام، ولكن ومع نهاية الأسبوع من المتوقع انخفاض أخر في درجات الحرارة.