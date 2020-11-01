"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء المقبل: "نسبتها تصل لـ60%"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح، يؤدي إلى اضطرابات بالملاحة البحرية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقًا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 2 نوفمبر

توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 40% على بعض مناطق الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتصل نسبتها إلى 60% على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتصل نسبتها إلى 50%، كما يشهد شمال الصعيد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق تصل نسبتها إلى 40%، بينما تصل فرص السقوط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى 60% وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان، يصاحبها رياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات بالملاحة البحرية.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 3 نوفمبر

أشار الخبراء إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 30% على بعض مناطق الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، وتصل نسبتها إلى 60% على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 4 نوفمبر

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 30% على بعض مناطق الوجه البحري، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطار متوسطة يصاحبها رياح معتدلة تنشط أحيانا تصل نسبتها إلى 60%، بينما تكون هناك أمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تصل نسبتها لـ 50%.