"خير بالتقسيط".. مبادرة من الأورمان لدعم زواج الفتيات اليتيمات بمطروح

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "خير بالتقسيط" تستهدف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة مطروح، وهي "الحمام، والضبعة، ومرسى مطروح، وسيدي براني، وسيوة، والسلوم".

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم، الاثنين إنه من خلال مبادرة "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 1000 جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، وذلك كى يستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأضاف "شعبان" أن مبادرة "خير بالتقسيط" هى مبادرة إنسانية تأتى فى إطار مبادرات الأورمان التى تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، كما أنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى بين الناس من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار "شعبان" إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيرى إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة لهم.

ولفت "شعبان" إلى أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد كبير من الفتيات اليتيمات اللائي بلغ عددهن 19893 فتاة يتيمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية المختلفة من بينهن عدد 151 فتاة من فتيات محافظة مطروح.

وذكر أن الجمعية تجرى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية، وذلك من واقع بحث ميدانى تجريه جمعية الأورمان لكل فتاة على حدة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقدم مساعدات ليس للفتيات اليتيمات فقط، ولكن تمتد المساعدات لمصابي الألغام، من الفتيات والسيدات غير القادرين، والتى تقدم لهم مساعدات مختلفة فى ظل مساهمة المجتمع المدني في المجتمع المطروحي.