صور.. الأورمان تعيد إعمار 74 منزلا بالمفروشات والأثاث والأجهزة بأسوان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية نفذت إعادة تأهيل وإعمار 74 منزلا وتزويدهم بالمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية بمحافظة أسوان.

وأكد شعبان أن المنازل التي أعادت إعمارها وفرشها هي 68 منزلا في قريتي بنبان بحري والحجازية مركز دراو، و6 منازل في قرية الرديسية بمركز إدفو.

وأشار شعبان إلى أن عملية الإعمار تشمل هدم وإعادة بناء بعض المنازل واستكمال كل ما يحتاجه المنزل من إمكانيات تضمن حياة كريمة لقاطنيه من تعريش وأسقف ومحارة ودهانات وأبواب وشبابيك وسيراميك ووصلات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى فرش جميع المنازل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.

يذكر أن جمعية الأورمان قامت منذ بدء العمل إلى الآن بإعادة إعمار 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات لـ 4059 منزلا بمحافظات الجمهورية المختلفة.

على جانب متصل واصلت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، جهودها لتوفير كل أوجه الرعاية للفئات المستهدفة بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المبادرة ساهمت في توفير المبالغ المالية لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء بإجمالي 95 مستفيدا بـ4 مراكز داخل المحافظة، من بينهم 17 مستفيد بقرية خور أبو صبيرة بمركز أسوان، و25 مستفيد بقريتي الكرامة والمنار التابعين لمركز نصر النوبة، و2 مستفيد قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، بجانب 51 مستفيد بقرى الشهامة والإيمان والأشراف التابعين لمشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو.

ووجّه بقيام أعضاء اللجنة الميدانية التي قرر المحافظ تشكيلها بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل بعض القري المستهدفة ضمن المرحلة الأولى وهي قري بحيرة ناصر وقرية وادي العلاقي، حيث تم عقد لقاءات مع الجهات المعنية للوقوف على ما يتم تنفيذه من أعمال بهذه القري ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى بحيرة ناصر.