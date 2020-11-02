أخبار البنوك.. ازاي تاخد قرض بـ2 مليون جنيه لو كنت موظف؟

تقدم البنوك الحكومية والخاصة مجموعة متنوعة من القروض، ومنها القروض الشخصية، وقروض شراء السيارة، وقروض لأصحاب المعاشات أو الموظفين وأصحاب المهن الحرة، إذ تتباين قيمة القرض والفائدة ومدة القرض حسب حالة العميل وإمكانية تحويل الراتب على البنك.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها يوميا للمتابعين والقراء، تفاصيل الحصول على القرض المخصص للموظفين على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي CIB

إذا كان يتم تحويل راتبك الشهري على البنك التجاري الدولي، يمكنك الاقتراض بقيمة تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى مليوني جنيه مصري لتغطية مصاريفك الشخصية بضمان الراتب.

- قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى 50% من صافي الدخل، ويمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى 8 سنوات.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للسن 21 عامًا، والحد الأقصى للسن 60 عامًا وقت الاستحقاق.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى لصافي المرتب 2600 جنيه مصري.

- تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة.

- المستندات المطلوبة: نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، وخطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، أو ثلاث كشوفات راتب (أو كشوفات حساب بنكية).

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي قرض للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام بتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه بضمان تحويل الراتب، ويصل إلى مليوني جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، وتصل مدة القرض إلى 12 عامًا.

الشروط والمستندات:

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية التمويل.

بنك الإسكندرية

يقدم البنك تمويلا شخصيا بضمان الوظيفة مقدمة للأفراد العاملين في الشركات العاملة بمصر، مع إمكانية تأجيل الأقساط لمدة عام لعملاء برنامج بضمان تحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم على البنك، وتصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه، وتصل مدة السداد إلى 12 عامًا.

الشروط والمستندات المطلوبة:

- يشترط أن يتراوح عمر العميل من 21 الى 65 عامًا، وأن يكون الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

- المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي، وخطاب مفردات الراتب، وفاتورة مرافق حديثة "غاز – كهرباء – تليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض يصل لمليون جنيه للموظفين بالجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات لبنك مصر فقط، بفترة سداد تصل إلى 8 سنوات.

الشروط والمستندات المطلوبة:

- أن يكون الحد الأدنى لمدة تحويل الراتب شهر واحد فقط.

- طلب الحصول على القرض.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- شهادة دخل حديثة.

بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني تمويلا يبدأ من 20 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليوني جنيه بضمان تحويل الراتب أو أقساط القرض، وفترة سداد تصل لـ96 شهرًا.

الشروط والمتطلبات:

- بطاقة شخصية سارية.

- فاتورة كهرباء أو غاز حديثة (تعود إلى 3 أشهر كحد أقصى).

- شهادة راتب.

- خطاب تعهد من صاحب العمل بتحويل راتبك أو أقساط قرضك إلى بنك الكويت الوطني.

- نموذج طلب قرض مكتمل وموّقع.

- كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر.