خبير: الوحدات التجارية بالعاصمة الإدارية ستنعش السوق العقاري في 2020

انتعاشة في سوق العقارات المصري، خلال الربع الأول من2021، ونمو ملحوظ في حركة البيع بالمشروعات العقارية المقامة بـ العاصمة الإدارية، توقعها المهندس هاني البنداري، رئيس مجلس إدارة شركة "صروح" للتطوير والاستثمار العقاري، إذ يرى أن الوحدات التجارية والإدارية ستحظى بأولوية إختيار الباحثين عن فرص استثمارية تتمتع بالاستدامة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن موعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للحي الحكومي، بنهاية 2020، والبدء في مرحلة التسكين المبدئي مطلع العام الجديد، تمهيدا لنقل الموظفين وبدء تشغيله فعليا في منتصف 2021، بحسب الخبير العقاري.

ومن ضمن مشروعات "البنداري" في مجال العقارات والاستثمار، أعلن عن إطلاق شركته "صروح" مشروع "سيتاديل" والذي تصل تكلفته الاستثمارية قرابة المليار جنيه وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض "سيتي سكيب".

ويعد "سيتاديل" مبنى إداري تجاري يلبي كافة احتياجات مجتمع المال والأعمال يقام على مساحة 22 ألف متر مربع في أهم المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية، بحي المال والأعمال، يطل مباشرة على الحديقة الرئاسية ويبعد 50 مترا فقط من منطقة الوزارات ونحو 150 مترا من البنك المركزي وهي أول منطقة سيتم افتتاحها العام القادم.

وأوضح الخبير العقاري أن "سيتاديل" يعد تحفة معمارية تحاكي التصميمات العالمية وضع تصميماته الاستشاري العالمي رائف فهمي الحائز على العديد من الجوائز العالمية في مجال تصميم المدن والمشروعات العقارية العملاقة، بالإضافة لمشاركة الاستشاري الهندسي معمار في إعداد الرسومات التنفيذية، مشيرا إلى أن التصميمات الهندسية للمشروع تم اختيارها من مدرسة "أرت ديكو" الشهيرة.

مشروع "سيتاديل" يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات تبدأ في نهاية 2020، ويتكون من مبنيين يتميز كل منهما بهوية خاصة تلبي جميع احتياجات الشركات المحلية والعالمية الباحثة عن مقر لها بالقرب من الحي الحكومي، بحسب "البنداري".

ويتكون كل مبنى من جراج من طابقين أسفل سطح الأرض بكامل مساحة المشروع، بجانب دورين أرضي وأول تجاري تعلوها 6 طوابق تضم وحدات إدارية بمساحات مختلفة تم تصميمها بطريقة مبتكرة لتناسب كافة الاحتياجات، وتتمتع جميعها بكافة وسائل التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لنادي لرجال الأعمال يوفر البيئة اللازمة لعقد وإتمام الصفقات التجارية، وفقا للخبير.

ويضم المشروع منطقة البلازا وهي عبارة عن مساحة مفتوحة تربط بين المبنيين بعناصر معمارية مميزة صممت لتضمن عنصر التهوية والإضاءة الطبيعية في قلب المبنى، بالإضافة لمناطق المطاعم والكافيهات المفتوحة والمحاطة بالأشجار، ومركز تجاري يضم أشهر العلامات التجارية الكبرى من جميع أنحاء العالم، وخدمات أمنية بأعلى مستويات التأمين،عن طريق كاميرات مراقبة ودوائر تليفزيونية مغلقة لمتابعة حركة جميع الداخلين والخارجين منه، وجراج يستوعب أكثر من 300 سيارة، لافتا إلى أن المشروع يدار بنظام (BMS) من خلال مجموعة من المتخصصين في إدارة وصيانة المشروعات الكبر، بحسب "البنداري".