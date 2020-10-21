نقيب مهندسى القاهرة: الاستثمار العقارى فى مصر آمن بدعم الدولة

قال المهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، إن القطاع العقاري في مصر شهد خلال الفترة الماضية من نموا متسارعا بمعدل كبير يفوق أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الاقتصاد المصري.

وأضاف أبوسنة، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة "الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول"، أنه رغم تفشي فيروس كورونا المستجد إلا أن العالم بأثره وفي مقدمته الدولة المصرية أصرت على المضي قدما في دفع عجلة الانتاج وعدم التوقف عند تلك الجائحة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس.

وتابع أن الدولة المصرية تولي للإسكان أهمية كبرى بإعتباره من أهم متطلبات الشعب المصري وللمساهمة في تحقيق تنمية شاملة، حيث قامت الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات العقارات المحلية وبمشاركة القطاع الخاص بإنشاء العديد من المدن الجديدة، وذلك لاستيعاب الطلب المتزايد علي السكن.

وتابع: "لذلك علينا دراسة الوضع الحالي للسوق العقاري وما هي التنبؤات لتطويره في المستقبل القريب الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الفترة الاخيرة وهو ما يدل على أن الاستثمار العقاري بمصر استثمار آمن لما يلقاه من تشجيع ودعم من الحكومة المصرية".

وأوضح أن المؤتمر يلقي الضوء علي الضرائب العقارية وما تستهدفه من إعادة إحياء للثروة العقارية والحفاظ عليها في ظل التشريعات المختلفة، مضيفا: "جاء اختيار الشهر الحالي لإقامة فاعليات المؤتمر للتأكيد على أن العبور نحو التنمية والبناء والذي بدأ منذ ست سنوات لا يقل أهمية عن عبورنا بحرب أكتوبر المجيدة، وأن التحديات لبناء مستقبل أفضل لازلت مستمرة وأن سواعد الابطال التي عبرت تكمل مسيرتها، لتكون سواعد تبني وتحافظ على استقرار وتنمية الدولة لتحقيق الرؤية المستقبلية التي وضعتها قيادتنا الحكيمة وتعمل علي قدم وساق لتنفيذها وانجازها في أقصر وقت".