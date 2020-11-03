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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:13 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط والمسؤوليات تستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

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