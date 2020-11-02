حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الحمل العديد من الصفات الجيدة، من أبرزها طيبة القلب وحسن الطباع، ونقاء القلوب كالأطفال مهما تقدم بهم العمر.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف تعبر عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث فتتحسن علاقاتك تدريجيا وقد تجمعك بالأقارب والأحباب نشاطات مهمة وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.