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حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
برج الحمل

برج الحمل

يقع برج الحمل في دائرة البروج الأولى، ويتميز بالتضحية وإيثار غيره على نفسه، كما أنّه من الشخصيات التي تكره الكسل والفشل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك لتخصص مزيدا من الوقت والطاقة للأمور المالية والمهنية، فقط كن متعقلا في إدارة أمورك وضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تريح أعصابك ولا تلجأ لإظهار عدوانية أو تحدي.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

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