مقتل الممثل الأمريكي الشاب إيدي هاسيل في إطلاق نار بتكساس

توفي الممثل الأمريكي إيدي هاسيل، المعروف بدوره في فيلم "الأطفال على ما يرام" عام 2010، متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه في ولاية تكساس، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية، وكان عمره 30 عاما.

وقالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق النار وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد في ضاحية جراند بريري بدالاس. وأوضحت شرطة غراند بريري في بيان إن عناصرها استجابوا لبلاغ عن إطلاق نار ووجدوا هاسيل يعاني من إصابات بطلقات نارية. وقالت الشرطة إنه نُقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

صرح ممثل عن هاسيل لموقع "فارايتي" أن إطلاق النار يبدو أنه مرتبط بسرقة سيارة. وقالت شرطة جراند بريري إن الدافع ما زال قيد التحقيق، لكن سيارة أخذت من مكان إطلاق النار.

ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، لكن الشرطة أكدت أنه تم استعادة السيارة بعد ذلك.