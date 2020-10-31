فيديو.. إصابة كاهن يوناني في إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية

بعد أيام فقط من الهجوم المروّع الذي شهدته مدينة نيس السياحية جنوب شرقي فرنسا، أصاب مهاجم كان يحمل بندقية صيد، اليوم السبت، كاهناً عندما أطلق النار عليه في مدينة ليون، قبل أن يفر، وفق مصدر في الشرطة.

وكان الكاهن الذي يحمل الجنسية اليونانية، يغلق الكنيسة عندما وقع الاعتداء، وهو الآن في حالة صحية حرجة، وفقا لقناة "العربية".

صور أولية لما يشتبه أنه استهداف لكاهن فرنسي في ليون #العربية pic.twitter.com/QRlQ3x2GNt — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 31, 2020

وأضاف المصدر أن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (15 بتوقيت جرينتش)، وتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الفرنسية، عبر تويتر، إن "قوات الأمن والإنقاذ موجودة في الموقع"، مضيفة: "تجنبوا المكان واتبعوا إرشادات السلطات". وأكد الوزير جيرالد دارمانان: "سنقوم بتفعيل خلية الأزمة".

يأتي ذلك بعد اعتداء في كنيسة بمدينة نيس خلّف 3 قتلى صباح الخميس. ومنحت السلطات إعفاء حتى الاثنين المقبل، يشمل أماكن العبادة للاحتفال بالهالوين، قبل أن يُفرض إغلاق لمكافحة وباء كوفيد-19.

وعقب اعتداء نيس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع عدد قوات الأمن المكلفة حماية أماكن العبادة والمدارس من 3 آلاف إلى 7 آلاف.

كما يضاف إلى هؤلاء نحو 7 آلاف عنصر أمن آخرين، نصفهم من احتياطي الدرك، سيوضعون اعتباراً من الاثنين تحت تصرف محافظي المناطق لضمان الأمن.