حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير على متابعة عالم الأبراج لمعرفة حظهم اليوم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط والمسئوليات تستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة .

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط عليك بإدارة نفقاتك وأعمالك بدراسة وتأني.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس وعليك أن تجتهد لتحافظ على اللباقة والهدوء في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بمشاركة الأصحاب والزملاء نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بأوقات رائعة تقضيها مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وقد يصيبك بالحيرة والتشتت.. حاول ألا تستسلم للغضب والتشوش.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك روحا عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وقد تجمعك أوقات حلوة بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة قراراتك وموقفك المالي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز وتعمل بدقة، ورغم الضغوط.. تملك اليوم إصرارا على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك لباقة ودبلوماسية في تعاملك مع الأحباب وتؤثر فيمن تحب بأقوالك وأفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عمر الحريري، ويوافق تاريخ ميلاده 12 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

لقمر في وضع معاكس مما يضع الضغوط على عاتقك ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر ليومين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.