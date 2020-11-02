حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، فضلًا عن اتصافه بالعصبية الشديدة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بالعقل والعاطفة، ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك، واتباع أسلوب ودي في معاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه، وتسعد بمشاعر حب تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.