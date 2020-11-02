حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله المثير من الحنان لأصدقائه والأشخاص المقربين منه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم تجنّب المعارك، وقم بتأجيل المناقشات لثلاثة أيام.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، وقد يجعلك ذلك تشعر بالتردد والعصبية، فقط لا تصعّد المواقف لدرجة المواجهة والنزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.