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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:24 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانًا ورقة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتًا لتفكر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك وقد يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

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