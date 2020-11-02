رئيس جامعة دمياط: ذكرى انتصار أكتوبر ستظل في وجدان الشعب المصري

شهد اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الندوة التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتخطيط الاستراتيجي للجيش المصري، وذلك ضمن سلسلة ندوات واحتفالات الجامعة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر ١٩٧٣.

حضر الندوة اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، و العقيد سعيد حلمي عبد الخالق المستشار العسكري لمحافظة دمياط، و نواب رئيس الجامعة، وعبد الناصر أنيس القائم بعمل عميد الكلية التربية، والدكتورة أماني محمد عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمقدم أحمد الجرايحي مدير إدارة التربية العسكري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

تضمنت الندوة العديد من الفقرات الموسيقية الغنائية الوطنية من قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وفقرة شعرية مميزة للطفل علي محمد عوض.

وخلال كلمة رئيس الجامعة، وجه الشكر لكافة للقائمين على تنظيم الندوة وما لها من إيجابيات حثيثة لتعزيز الحس الوطني لدى طلاب وطالبات الجامعة كما تضمنت الندوة عرضا من فريق To Be وأغنية "هنحب مين غيرها" باستخدام لغة الإشارة.

وخلال كلمات كل من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، و العقيد سعيد حلمي عبد الخالق المستشار العسكري لمحافظة دمياط، و المقدم أحمد الجرايحي مدير إدارة التربية العسكرية، أكدوا خلالها أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ستظل في وجدان الشعب المصري بكافة طوائفه، وإن التضحيات التي تبذلها القوات المسلحة على كافة العصور كان لها كبير الأثر في حماية مصرنا الحبيب وستظل القوات المسلحة درع مصر الواقي وسيفها في وجه كل من تسول له نفسه بالتفكير في تهديد مصرنا الحبيب.

وخلال كلمات نواب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر أنيس القائم بعمل عميد الكلية التربية، و أماني محمد عوض وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجهوا خلالها الشكر لكافة أفراد القوات المسلحة على ما قدموه ومازالوا يقدمونه من غالٍ ونفيس لحماية مصرنا الحبيب.

وفي نهاية الندوة، أهدى رئيس الجامعة شهادات تقدير لكل من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، والعقيد سعيد حلمي عبد الخالق المستشار العسكري لمحافظة دمياط، والمقدم أحمد الجرايحي مدير إدارة التربية العسكرية على مشاركتهم في الندوة.