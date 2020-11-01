طرق أبواب ومسيرات قبل الصمت الانتخابي في دمياط.. ومرشحة: مبفهمش سياسة

كثّفت المرشحات لخوض الانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط، الدعاية الانتخابية قبيل الصمت الانتخابي بساعات قليلة، إذ حرصت عدد من المرشحات على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الرضع، فضلا عن العديد من الجولات الانتخابية في المراكز المعروفة بالقبلية بعيدا عن مسقط رأسهن، لكسب مزيد من الأصوات علاوة على المسيرات السيارة وطرق الأبواب والمشاركة في الأفراح وجولات المقاهي، كبوابة عبورهن لقلوب وعقول الناخبين.

ويخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 10 مرشحات بالدائرتين الأولى والثانية لأول مرة في محافظة دمياط من أصل 88 مرشحا ومرشحة، على المقعد الفردي جميعهن مستقلات.

ففي دائرة دمياط، أجرت صابرين الحادق التي تخوض معركة الانتخابات لأول مرة بعدة جولات انتخابية قبيل الصمت الانتخابي بساعات، إذ زارت قرية "البصارطة والشعراء والسيالة والعنانية"، والتقت الناخبين في المقاهي والورش والساحات الرياضية ومحلات البقالة وصالونات الحلاقة والصيدليات ومحلات الدواجن، فضلا عن إجراء حملات طرق أبواب للبيوت، والتقطت الصور التذكارية مع المواطنين.

وأجرت نادية أبومهدي، رمز التمساح، ممرضة، وإحدى بطلات الجيش الأبيض، مسيرة بالسيارات الملاكي، جابت بها شوارع الدائرة الأولى، بينما أجرت عبير عيسى، رمز الفراشة، جولة انتخابية بقرية السنانية، التقت خلالها المواطنين على إحدى المقاهي، للحديث عن برنامجها الانتخابي، وطلب دعمهم، كما حرصت على التقاط الصور الفوتوغرافية معهم.

فيما شاركت النائبة البرلمانية الدكتورة غادة صقر، رمز التليفزيون، والمرشحة للانتخابات البرلمانية في عدد من الأفراح ليلة الصمت الانتخابي، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع العرسان، وعرض برنامجها الانتخابي كما أجرت جولة انتخابية لعزبتي 5 و6 بمركز كفر البطيخ المعروف عنه القبلية، وحملت الأطفال الرضع والتقاط الصور معهم كعادتها في جولاتها، وفي مشهد غير مألوف أمسكت صقر بقطعة دومينو، خلال جولة لها بإحدى المقاهي لتلتقط صورا سيلفي مع عدد من رواد المقهى.

وقالت أمينة السيد زيادة، رمز الغزال، والمرشحة عن دائرة كفر سعد خلال مؤتمرها الانتخابي الأخير بقرية الحوارني دائرة مركز فارسكور قبيل الصمت الانتخابي: "نحن كمصريين نشبه بعض سياسيا، مش هضحك عليكم أنا مش جاية أقول لكم بفهم وضليعة في السياسية، نحن كشعب مصري شبه بعض مفيش فينا حد عارف سياسة ولا تشريع ولا قانون، إحنا عايزين نأكل ونعيش ونتعلم، إحنا شعب مطحون، العامل يوم لو مشتغلش هيجوع هو وولاده".

وتابعت: "عيالنا طفحانين الدم وآبائنا ماتوا لحد ما كبرنا وعلمونا، لو طلبت مني تشريع يبقى بتكدب على نفسك، وأنا بكدب عليك التشريع مش بإيدي، وشغلنا نقول أه أو لا في المجلس فقط لو جبتم الشباب اللي زي ووقفتوا في ظهري ساعتها هتسمعوا لا في حالة واحدة لو ده مش مناسب لنا إحنا مش بنعارض الدولة لا هننقول لا أو أه في الصح فقط، عايزين نظبط قوانين وتشريعات على مقاسنا، وأنا سواء نجحت أو منجحتش معاكم، هكمل شغلي في العمل الخدمي وليا مقرين انتخابيين في الناصرية والروضة.

ونظمت فاطمة سامي توكل، رمز الفراشة، المرشحة عن دائرة كفر سعد، والتي تعد أصغر المرشحين سنا على مستوى المحافظة، مسيرة جابت خلالها شوارع الدائرة، وتحدثت خلالها مع المواطنين عن ملامح برنامجها الانتخابي، والتي تتمثل في "ضرورة العمل على توظيف 75% من أبناء محافظة دمياط بالميناء، و25% من خارجها، على أن تتوزع النسبة الممثلة من أبناء المحافظة على المراكز كافة، مع التعيين بالكفاءة فحسب وليس بالمحسوبية".