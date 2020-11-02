عامل نظافة يسلم مبلغ مالي فقده صاحبه بمحطة قنا ويرفض المكافأة

عثر عامل نظافة بمحطة سكك حديد نجع حمادي، على 10 آلاف جنيه برصيف المحطة، وقام بتسليمها إلى الناظر، إلا أن أحد الأشخاص إدعى ملكيته للمبلغ، وحينما طلب ناظر المحطة مواصفاته عجز عن الرد، حتى ظهر المالك الحقيقي للمبلغ المعثور عليه وسلمه إياه ناظر المحطة.

ورفض أحمد عبد الوهاب، عامل النظافة، الحصول على مكافأة، قائلًا: "الغني هو الله والأمانة جزء من الأخلاق الحميدة".

وقال "عبدالوهاب" إنه أثناء عمله بمحطة سكك حديد نجع حمادي، عثر على شنطة، ولم يتردد في تسليمها إلى ناظر المحطة، الذي قام بدوره النداء على صاحبها عبر مكبرات الصوت الداخلية بالمحطة.

وأشار إلى أن أحد الأشخاص حضر لمكتب ناظر المحطة، وادعى أن المبلغ يخصه، وبعد طلب مواصفته تأكد الناظر أنه ليس صاحب المبلغ، والثاني أدلى بأوصاف المبلغ وهو عبارة عن 10 آلاف جنيه، و3 تذاكر وشاحن، وأخذ المبلغ بالكامل ورفضت مكافاة عرضها صاحب المبلغ.

يذكر أن عامل نظافة في شركة "نهضة مصر" بمدينة الإسكندرية، ضرب المثل في الأمانة، في وقت سابق حينما عثر على "محفظة" تحتوي على مبلغ من المال، وأوراق ومستندات مهمة، أثناء قيامه بممارسة مهام عمله في منطقة الدخيلة، غرب المدينة، وبحث عن صاحبها حتى أعادها إليه.

وذكرت شركة النظافة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "المقاولون العرب"، إن العامل "حسام محمد عبد الرازق" سارع بالاتصال برئيسه في العمل "إسلام عبد المجيد"، مدير القطاع بالشركة، فور عثوره على المحفظة، وقام بتسليمها إليه، حيث قام مدير القطاع بالبحث عن صاحب المحفظة، وتمكن من الوصول إليه من خلال رقم تليفون مدون على إحدى الأوراق بالمحفظة، وتم تسليمها إليه في شقته.