محافظة القاهرة: نقل 54 أسرة من "اسطبل عنتر" إلى الأسمرات

بدأت أجهزة محافظة القاهرة نقل 54 أسرة من منطقة اسطبل عنتر بنطاق حي مصرالقديمة إلى حي الأسمرات، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات غير الآمنة.

وأكد اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، أنه تم اخلاء 8 عقارات بشارع المحطة في اسطبل عنتر بإجمالى 54 أسرة وتم نقلهم إلى الأسمرات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مؤكدا على متابعة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود المنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة في أعمال التسكين للأسر فى وحدات سكنية مجهزة وكاملة الأثاث.

وأكدت محافظة القاهرة أنه تم القضاء على أغلب المناطق العشوائية غير الآمنة بأحياء المحافظة وسيتم القضاء نهائيا على الجزء الباقى في غضون العام الجاري بتوفير مسكن آمن وحياة كريمة للمواطنين بعيدا عن العشوائيات.

وتواصل محافظة القاهرة تقديم تيسيرات للمواطنين الراغبين فى التصالح بشأن مخالفات البناء حيث أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة في الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كل الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح، حيث وصل سعر متر التصالح في بعض المناطق لـ50 جنيها وهو الحد الأدنى في قانون التصالح، ففي المعصرة وتحديدا عزبة الصفيح والهجانة وصل سعر متر التصالح السكني في مخالفة البناء لـ50 جنيها.

وفي حي الخليفة بمنطقة الأمامين وصل سعر المتر السكني بعد التخفيض لـ50 جنيها والحلمية 150 جنيها. وفي طرة المنطقة "ج" سعر المتر السكني 50 جنيها.

وفي حلوان المنطقة "ج" تم خفض سعر المتر السكني لـ50 جنيها والتجاري لـ100 جنيه، والمناطق العشوائية بالمعادي خفض سعر المتر السكني لـ200 جنيه.

وفي السيدة زينب تحديدا في قلعة الكبش وطولون وأرض يعقوب تم خفض سعر المتر السكني لـ 75 جنيها، وفي البساتين خفض سعر المتر السكني داخل مزرعة البط لـ75 جنيها، ومنطقة البصرى والعشوائيات سعر المتر السكني 100 جنيه، وشارع أحمد زكي وشارع الفيوم سعر المتر السكني 400 جنيه.

وفي الوايلي سعر المتر السكني 200 جنيه، وحي وسط القاهرة 500 جنيه لسعر متر التصالح السكني، وبولاق أبو العلا يتراوح السعر السكني من 250 إلى 350 جنيها. وفي الزيتون يتراوح السعر ما بين 100 و275 و450 حسب المنطقة ومساحة الشارع.