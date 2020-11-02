تعليم القاهرة: ممنوع قبول الهدايا وعلب الحلويات بالمدارس

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه ممنوع منعا تاما قبول أي مدرسة لهدايا من أولياء الأمور، مضيفا لـ"الوطن" أن أي ولي أمر تطلب منه أي مدرسة طلبات أو هدايا وجب عليه تقديم شكوى رسمية للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة أو مديرية التعليم بالقاهرة، وسيتم إحالة الأمر برمته للتحقيق ومجازاة أي مدرسة يثبت قبولها أي هدايا وخلافه، وفي حالة تبين أن الشكوى كيدية يحق لإدارة المدرسة أو المشكو في حقه الحصول على الحق المدني نظرا للتعرض لاتهام بالباطل.

عطية: يستحيل مدرسة تطلب من طالب علبة حلويات

وفيما يتعلق باتهام ولي أمر لإحدى المدارس التجريبية التابعة لإدارة باب الشعرية بطلب علبة حلويات من ابنها ضمن الأدوات المدرسية، قال عطية إنه يستحيل أن تطلب المدرسة هذا الأمر، وعلى ولي الأمر التوجه بشكوى على الفور إلى الإدارة التعليمية.

سداد مصروفات الكتب بالمدارس التجريبي ضرورة

وأشار إلى أن سداد مصروفات الكتب الدراسية داخل المدارس التجريبية أمر ضروري حتى يمكن تسليم الكتب للطلاب، وهذا بخلاف المدارس العربي، فهناك تعليمات بتسليم الكتب وعدم ربطها بدفع المصروفات، داعيا أولياء الأمور إلى الحرص على مصلحة الطالب والتثبت وعدم الانسياق وراء الشائعات، فكل العاملين بالحقل التعليمي في خدمة الطالب أولا وأخيرا.