المنشآت السياحية تناشد أعضاءها الالتزام بالإجراءات الصحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، أعضاءها من الجمعية العمومية إلى ضرورة الاستمرار والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة، للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي.

الحفاظ علي التدفق السياحي وتعزيز مكانة مصر

وقال المصري إنه في ضوء التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة، والغرف السياحية، ومن أجل الحفاظ على التدفق السياحي وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية، فقد تم توجيه منشور إداري لجميع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة تم التأكيد فيه على ضرورة تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمنشآت والمطاعم السياحية من ضرورة تطبيق هذه الإجراءات والتزام كافة العاملين والمترددين باتباع الممارسات الصحية عند السعال والعطس والحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والتطهير المستمر للأسطح المشتركة، وذلك لتفادي انتقال وانتشار العدوى.

التزام المنشآت والمطاعم السياحية بإجراءات الوقاية

وكان تقرير صادر عن لجنة المتابعة بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أغسطس الماضي قد أكد التزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ،

وكان تقرير صادر أغسطس الماضي، عن لجنة المتابعة بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة شريف صادق، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، قد أكد التزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن فريق عمل من قبل الغرفة والمكلفين من اللجنة يقوم بالمرور الدوري على العديد من المنشآت السياحية لتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، ومتابعة تطبيقهم لهذه الإجراءات، وتبين التزام كافة المنشآت والمطاعم السياحية بهذه الإجراءات .

وأضاف فريق العمل في التقرير الذى أعده عضو مجلس الإدارة، أن جميع المطاعم السياحية تقوم بشكل دوري بتنفيذ عمليات تعقيم شاملة متواصلة لكافة الأماكن والمرافق التابعة لها، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي عممتها الغرفة والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، للحماية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.