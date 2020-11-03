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حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك

كتب:

الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يحب الترتيب والتنسيق والحماس في أداء عمله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

 الوضع الفلكي ما زال دقيقا وقد يصيبك بالحيرة والتشتت.. حاول ألا تستسلم للغضب والتشوش.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

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