صور.. نجوم الفن يهنئون درة بمناسبة زواجها: ربنا يسعدكم

حرص عدد كبير من الفنانين، على تهنئة زميلتهم الفنانة "درة"، على عقد قرانها على رجل الأعمال المصري هاني سعد، وكان من ضمن المهنئين الفنانة نادية الجندي من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام" قائلة: "ألف ألف مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم يارب".

كما هنأ الفنان حسن الرداد الفنانة "درة"، عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، قائلا: "ألف مبروك للأصدقاء هاني سعد ودرة على الزواج السعيد، ربنا يبارك لكم إن شاء الله".

كما هنأت المطربة لطيفة، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، الفنانة عقب عقد قرانها قائلة: "حبيبتي ربي يسعدكم ويهنيكم الله غالب كان المفروض نكون معاك لكن قدر الله وما شاء فعل ألف مبروك".

كما هنأت الفنانة التونسية هند صبري، الفنانة درة على زواجها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" قائلة: "ألف مبروك درة وهاني الله يسعدكم ويهنيكم".

كما حرصت الفنانة نسرين أمين، على تهنئة الفنانة درة عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" كما أبدت اعتذارها عن عدم الحضور قائلة: "كان نفسي أكون معاكي حبيبتي بس غصب عني ألف مليون مبروك حبايبي ربنا يسعدكوا ويبارك يارب".

وكان أكد مصدر لـ"الوطن"، أن حفل الزفاف سيكون مقتصرا على عدد محدد من الفنانين، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس، وتقوم حالياً "درة" بالتجهيزات الأخيرة من ديكورات خاصة بحفل الزفاف، مضيفا أن درة اتفقت مع عدد من النجوم والنجمات على عدم مغادرة الجونة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتمكنوا من حضور حفل زفافها.

وفي لقاء سابق لها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc" عبرت الفنانة التونسية درة، عن عدم اهتمامها بالزواج وارتداء فستان الفرح، قائلة، "ارتديت فساتين زفاف كثيرة في الأفلام والمسلسلات، لو لبسته في الحقيقة مش هيبقى جديد عليا يعني، أنا لحد دلوقتي مقابلتش فارس أحلامي، لا قابلت فارس ولا قابلت أحلام".