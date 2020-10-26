درة عن عقد قرانها: مفيش كتب كتاب النهاردة.. ومصادر: هتعمل الفرح في الجونة

نفت الفنانة درة، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الاحتفال بعقد قرانها اليوم في الجونة على رجل الأعمال هاني سعد.

وقالت "درة"، في تصريح خاص لـ"الوطن": "أنا في القاهرة ومفيش عقد قران النهاردة"، مضيفة، "لما أتجوز هعلن بنفسي أكيد".

فيما ذكرت مصادر لـ"الوطن"، أنَّ حفل الزفاف سيكون خلال الأيام المقبلة بالجونة.

وغابت الفنانة درة عن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، رغم أن إطلالتها جاءت مميزة خلال الدورات السابقة.

وتستعد الفنانة التونسية درة لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "الحرملك"، والذي من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وخضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمود عبدالسلام، وذلك على أحد اليخوت في مياه البحر الأحمر الخالبة بمدينة الجونة لتنهي بذلك صيف 2020، وتبدأ شتاء الجونة الذي يتميز بالأجواء المعتدلة وتستعيد ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي التي كانت أحد أعضاء تحكيمه في الدورة الثالثة في هذا التوقيت من العام الماضي.

وتألقت درة بأكثر من إطلالة من "Elisabetha Franchi" والتي عملت عليها ستايلست المشاهير يمنى مصطفى والتي تتعامل مع درة في كثير من المناسبات وكذلك مع عدد من أشهر النجوم بالوطن العربي، والماكياج لخبيرة التجميل منى جمال.

من المعروف أنَّ درة من هواة التصوير، وكذلك متابعة أحدث صيحات الموضة فهي وجه دعائي لكثير من الماركات العالمية، لذلك تفضل بين الحين والآخر عقد جلسة تصوير ومن أكثر المصورين الذين تفضل العمل معهم هو المصور محمود عبد السلام الذي يظهرها دائما بشكل مختلف.

وظهرت الفنانة درة، خلال شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "الحرملك 2"، وقدمت من خلاله دور "حنة"، وهي شخصية صنع القدر منها إنسانة بلا مشاعر.. ويتواصل الصراع في الحرملك".

كما شاركت في شهر رمضان الماضي في برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، والذي قدمه كلا من الفنانة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا.

وبعد فوز الفنانة درة على الفنان أحمد السقا بمبلغ 100 ألف جنيه، تبرعت بالمبلغ لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب، كما وجهت الشكر للدكتور مجدي يعقوب على ما يقوم به من جهد، متمنية أن يستفيد الكثير من الأطفال من المبلغ.