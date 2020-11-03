حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك لباقة ودبلوماسية في تعاملك مع الأحباب وتؤثر فيمن تحب بأقوالك وأفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عمر الحريري، ويوافق تاريخ ميلاده 12 فبراير.