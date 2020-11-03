حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف رجل برج الحوت بالإبداع، الإحساس، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبؤ بها وتحليلها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يضع الضغوط على عاتقك ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر ليومين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.