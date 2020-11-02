16 إجراء حكومي عاجل لمواجهة موجة "كورونا الثانية"

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطبيق 16 إجراءً حكوميا هاما، لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، استعدادا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، حسبما عرض الوزراء والمسئولين اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة "الأزمة"، وتأتي تلك الإجراءات كالآتي:

1- التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على من لا يرتديها في النقل الجماعي والمولات والمصالح وأماكن الزحام.

2- قال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستضطر لاتخاذ "قرارات صعبة"، قد تسبب آثارا اقتصادية حال "عدم الالتزام".

3- طالب رئيس الوزراء المواطنين بالالتزام بسياسة "التباعد الاجتماعي" بالتزامن مع "ارتداء الكمامات".

4- وجه رئيس الوزراء، بتوفير أدوية "بروتوكولات علاج كورونا" بالمستشفيات والصيدليات، ليحصل من يحتاجها عليها بـ"سهولة ويسر".

5- شدد على ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس في المدارس والجامعات.

6- وجه "مدبولي" بالتنسيق مع 3 وزارات في الإجراءات الاحترازية في التعليم، وهم كلاً من التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة والسكان.

7- كلف بتوجيه مبالغ مالية لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات.

8- وجه بتوجيه مبالغ لشراء الأجهزة والمستلزمات عبر "الشراء الموحد" لضبط الانفاق وتحقيق "الحوكمة".

9- كلف رئيس الوزراء، باستمرار نفس آليات وإجراءات الوقاية من كورونا في المطارات والمدن السياحية.

10- عملت الحكومة على إصدار تصاريح للمنشآت السياحية المعتمدة من الناحية الطبية.

11- تم تدريب أطقم الفنادق على الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

12- تم توفير أجهزة PCR، والمعامل بكل محافظة من المحافظات لسرعة إجراء التحاليل وظهور النتائج.

13- وضعت وزارة الصحة والسكان دليل للإجراءات الوقائية في الأندية الصحية والجيم بالفنادق والقرى، وأرسلته لغرفة المنشآت السياحية لإبداء ملاحظاتها.

14- عملت الحكومة على توفير جميع المستلزمات بالكميات اللازمة.

15- يتم العمل على مراجعة البروتوكولات العلاجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والتعليم العالي بصورة مستمرة.

16- تدريب الكوادر الطبية بهدف التعامل مع أية مستجدات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم.

شارك في الاجتماع وزراء: "الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي".

كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.