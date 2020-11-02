المشدد 6 سنوات لصاحب محل في كفرالشيخ لاتهامه بهتك عرض فتاة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، لصاحب محل أحذية بتهمة هتك عرض فتاة 18 عاما، داخل المحل الخاص به، بمركز الرياض، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

تعود التفاصيل عندما ألقي القبض على "خميس.ش.ح.إ"، 56 عاما، صاحب محل أحذية، ويقيم بإحدى قرى مركز الرياض، لاتهامه في جريمة هتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر 18 عاما، من خلال استدراجها داخل المحل الخاص به، وأغلقه عليهما بعيدا عن أعين الجميع حتى لا يفتضح أمره، وكمم فمها، وجردها من ملابسها، ولامس أماكن عفتها.

تضمنت أوراق القضية شهادة ربة منزل في الواقعة، في تحقيقات النيابة المقيدة برقم 397 لسنة 2019 حصر تحقيق مركز كفر الشيخ، تفيد بأنها أثناء سيرها برفقة نجلها، رأت المحل الخاص بالمتهم مغلقا، ووجدت صوت ضجيج يصدر من داخله، وباستطلاعها الأمر لمحت خروج المجني عليها تبكي، وسألتها عن سبب بكائها أخبرتها بما حدث لها من قبل المتهم.

عقب تحرير المحضر اللازم وتقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي أحالته لمحكمة الجنايات وقيدت القضية برقم 8826 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 1251 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.