"العليا للفيروسات": فيه ناس بتقول إن لبس الكمامة يساوي لقاح كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم تهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا، موضحًا: "فيه ناس بتقول إن لبس الكمامة بتساوي اللقاح".

وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن ارتداء الكمامة يحمي المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا بدرجة عالية، مطالبًا بفرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن التي تشهد تجمعات.

وتابع أن العالم تأثر على المستويين النفسي والاقتصادي بسبب فيروس كورونا: "الأطفال اللي مش بيروحوا المدرسة أصبحوا أكثر عدوانية، والشباب اللي اتبسطوا في الأول عشان يشتغلوا في البيت بقوا في حالة اكتئاب".

وأردف "خطاب" أنه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا، لأن العالم لا يتحمل الغلق الكامل، لافتًا إلى أن الفيروس حدث له تحور في أوروبا أدى إلى اختلاف بعض الأعراض وزيادة سرعة الانتشار، إذ إن الفيروس الحالي سريع الانتشار.

ونصح عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، بالابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين يحملون أعراض كورونا دون أن تظهر عليهم يعتبرون بمثابة قنابل موقوتة.