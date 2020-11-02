"الوزراء" عن الإغلاق من عدمه بسبب كورونا: الكرة الآن في ملعب المواطن

تحدث هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلا إن الكرة الآن في ملعب المواطنين وعليهم اتخاذ إجراءات احترازية شديدة أكثر مما تتخذه الحكومة، وعلى المواطنين تطبيقها كونها تمس أمنهم ومصلحتهم وتُحافظ على حياتهم ومصادر رزقهم.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه عندما حدثت زيادة في إصابات كورونا في الفترة الماضية اضطرت الحكومة لإغلاق المحلات والمولات، وكان هناك غلق جزئي في الشوارع وحظر تجول، وهناك تحذير اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن مدبولي طالب المواطنين اليوم باتخاذ إجراءات احترازية قوية حتى لا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات صعبة تضر ببعض الفئات اقتصاديًا، موضحًا أن الحكومة وفرت منحة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة.

وأوضح يونس أن الرئيس السيسي أمر بمد المنحة لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة هذه الفئة، "لازم نكون أحرص على حياتنا ولقمة عيشنا من أي حد تاني، الموضوع سهل جدا، الكمامة وغسل اليدين بالصابون، مفيش حتى الكحول لأن المنظمات الصحية قالت إن الصابون يقتل أي فيروس وأي جرثومة".