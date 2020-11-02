الحكومة: عدم ارتداء الكمامة يضعنا أمام موجة ثانية من فيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لدواعٍ إقليمية وعالمية، وخاصة ما تشهده دول العالم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد مثل الدول الأوروبية والمحيط الإقليمي لمصر، إذ تشهد موجة ثانية أكثر شراسة.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "عقدنا الاجتماع اليوم بسبب ما لاحظناه من تراجع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، وكل ما نطلبه من المواطن هو أن يرتدي الكمامة في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وهذا ليس شيئًا تعجيزيًا بالمرة، لكن الفترة الماضية أصبح ارتداء الكمامة يتم بشكل مظهري فقط، أثناء الدخول من بوابات الأماكن مثل المولات والمحال التجارية، ومجرد الدخول ينزعها المواطن عن وجهه".

وتابع: هذا السلوك مستهجن جدًا، محذرًا من أن استمرار حالة اللامبالاة بشان ارتداء الكمامات، ما يؤدي إلى وضع مصر في مصاف الدول التي تعاني من الموجة الثانية.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اطمأن من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على جاهزية كل المستشفيات وتوفير الوسائل اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أن المستشفيات بها كميات كافية من هذه الأدوية، كما وجه "مدبولي" بتجنب نقصها في الصيدليات على غرار ما حدث في الموجة الأولى، حتى إذا حدثت الموجة الثانية وحدث تكالب وتزاحم على هذا النوع من الأدوية تكون الدولة جاهزة للتعامل مع الوضع.