بالأسماء.. تعرف على أبرز تعديلات "أدوية كورونا" لمواجهة الموجة الثانية

كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، عن اعتماد "اللجنة" للتوسع في استخدام العلاجات المضادة للفيروسات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضاف "الشناوي"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه تم تحديث البروتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الجامعية، بالتنسيق مع اللجان المختلفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي، أنه تمت التوصية بالتوسع في استخدام المضادات الحيوية المتبعة في علاجات الانفلونزا العادية الموسمية، وكذلك المضادات الحيوية المستخدمة في علاجات أخرى ومصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفاً: "اللجنة اعتمدت التوسع في استخدام عقار (الأفيجان)، و(رمديسيفير) على جميع أنواع الإصابة بالمرض ومراحله بدءا من البسيطة جدا وحتى عالية الخطورة".

ولفت مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، أن الوزارة في تواصل تام مع العديد من الدول المتقدمة فيما يخص تحديث وتطوير البروتوكولات العلاجية وأحدث ما تم التوصل إليه سواء كان بالفحص أو العلاج وطريق الوقاية.

وأشار "الشناوي" إلى وجود تواصل مستمر بين "الوزارة"، وعلماء مصر بالخارج لاكتساب خبراتهم العملية والعلمية خارج مصر، مشيداً بجميع طيور مصر المهاجرة في تقديم يد العون لمصر بمختلف المجالات، خاصة الطبية والبحثية فيما يتعلق بأزمة كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم، وذلك بعد التزايد النسبي في إصابات "كورونا" بالبلاد في الفترة الماضية.

شارك في الاجتماع كل من وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.