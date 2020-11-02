سعد: سنغلق المطاعم والمقاهي إذا زادت إصابات كورونا

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إمكانية تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، قائلًا إن كل الأمور مطروحة على الطاولة، كما أن القرارات تتخذ وفقًا للواقع على الأرض.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "إذا استدعى الأمر ووجدنا أن أعداد الإصابات انزلقت إلى مرحلة من التزايد المتصاعد، فإن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستنعقد مجددًا مثلما انعقدت اليوم وستدرس الخيارات المتاحة".

وتابع: "التزام المواطنين سيقينا من هذا الأمر لأن قرارات الإغلاق تضر بالنشاط الاقتصادي، والفئات أصحاب المطاعم والمقاهي وكل الأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية ستكون أكثر الفئات التي تعاني، ونناشدهم تطبيق الإجراءات الاحترازية على كل من يرتاد هذه الأماكن، ولو الأمور انزلقت إلى تزايد في عدد الإصابات فإننا سنعيد إغلاق هذه الأنشطة".

وأردف أنه لا يجب أن تصبح الكمامة متطلبًا شكليًا لدخول الأماكن، لكن يجب أن يكون هناك التزام داخلي بارتداء الكمامة لحماية النفس والآخرين أيضًا، مشددًا على أنه دون وجود هذا الالتزام الذاتي فإن الأمور يمكن أن تتجه إلى ما يحدث في أوروبا والدول التي تمر بها الموجة الثانية من الفيروس.

وأوضح أنه لا توجد أي مشكلة إطلاقًا في أدوية ومستلزمات علاج فيروس كورونا، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شدد على أهمية مواجهة المشكلة التي حدثت في الموجة الأولى وهي تتعلق بنقص بعض الأدوية في الصيدليات وليس في المستشفيات، لافتًا إلى أن شراء المواطنين كميات ليسوا في حاجة لها سبب نقص في بعض أصناف الأدوية خلال الموجة الأولى: "نحن من الآن نستعد، وجرى مضاعفة إنتاج أدوية ومستلزمات كورونا والشركات لديها مخزون كاف، وهو ما يطمئننا بأن المشكلة التي حدثت في الموجة الأولى ونقص المستلزمات في الصيدليات لن تتكرر في الموجة الثانية إذا حدثت".