وزارة الداخلية تكشف غموض 48 جريمة.. تنوعت بين القتل العمد والسرقة

دائمًا ما يكون مرتكبو الجرائم الجنائية والفارون من الأحكام القضائية تحت مجهر وزارة الداخلية التي تولي اهتمامًا كبيرًا لملاحقة الهاربين من الجرائم الجنائية خاصة المدانين بالقتل والسطو المسلح والسرقة بالإكراه، ومنذ أيام أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف غموض 48 جريمة قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبطت مرتكبيها بإجمالي 61 متهمًا، ونجحت في استعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها،وضبط 541 قضية أحداث، و12 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 31 متهمًا، ارتكبوا 44 حادث سرقة متنوعا.

كما نجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 508 آلاف و223 حكمًا قضائيًا متنوعا، على النحو التالي: 2295 جناية، 180782 حكم حبس، 249632 غرامة، 75514 مخالفة، وضبطت 1259 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بإجمالي 1337 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 156,967 كيلوجرام.

في سياق آخر واصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية القيام بدوره في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وكذلك المواطنين المدنيين ونزلاء السجون والمتهمين المحتجزين من خلال مستشفيات هيئة الشرطة، وكذلك توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية لتوقيع الكشف الطبى على المسجونين وتقديم الخدمات الطبية لهم، بالتنسيق مع مستشفيات السجون وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك في إطار الجهود التى توليها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء في كافة المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة في تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

وشملت أوجه تطويرالرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج في أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجى.. حيث بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات (216) عيادة وعدد (50) معمل تحاليل، وعدد (50) غرفة أشعة، وعدد (44 ) وحدة للموجات فوق الصوتية، وعدد (7) وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى، وعدد (20) غرفة عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسعة وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة، وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.