عشان ميضحكش عليك.. نصائح عند الشراء أون لاين في "البلاك فرايداي"

أيام قليلة تفصلنا عن الجمعة السوداء التي تكثر فيها العروض والتخفيضات من مختلف الماركات ومواقع التسوق الإلكترونية، ويعد اختيار التسوق إلكترونيًا هو الأمثل للبعض لتجنب الزحام في ذلك اليوم، والاستفادة من التخفيضات على المنتجات بشكل أفضل، وقدّم جهاز حماية المستهلك على الموقع الإلكتروني الرسمي له، عددا من النصائح للمواطنين عند الشراء إلكترونيًا كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند الشراء إلكترونيًا في البلاك فرايداي

1- التسوق من خلال موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام البطاقة الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

2- عدم الكشف عن تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الالكتروني أو غرف المحادثة.

3- التأكد من البيانات الخاصة ببطاقاتك الائتمانية.

4- المقارنة بين الأسعار الخاصة بالسلعة التي تريد شراءها في أكثر من موقع لاختيار السعر الأنسب.

5- قراءة شروط البيع والاسترجاع الخاصة بالموقع قبل الشراء منه.

6- استعمال بطاقة ائتمانية واحدة للشراء عبر الإنترنت لاكتشاف أي محاولة لاستعمال البطاقة بسهولة، مع مراعاة أن يكون الرصيد في البطاقة الائتمانية يتناسب مع قيمة مشترياتك.

طريقة الاستفادة من عروض البلاك فرايداي

يمكن الاستفادة من العروض التي تقدمها متاجر التسوق الإلكتروني في البلاك فرايداي، من خلال اتباع عدد من النصائح تتمثل في تنزيل التطبيقات الخاصة بالمواقع المختلفة لكي تصلك اشعارات عن التخفيضات، بجانب تسجيل الإيميل الخاص بك في المواقع التي ترغب في الشراء منها، حتى تحصل على العروض الجديدة أولًا بأول، ومن الأفضل التركيز على الأشياء التي ترغب في شرائها للاستفادة من الخصومات والبعد عن الأشياء التي لا تريد شراءها.