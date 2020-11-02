"التضامن": الرئيس سيفتتح 3 مراكز جديدة لعلاج الإدمان قريبا جدا

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يعمل وفق أكثر من محور، موضحًا أن المحور الأساسي، هو الوقاية الأولية: "يعمل معنا 29 ألف شاب، ووفرنا برنامجا تدريبيًا لألف شاب جديد، ووصلنا بهم إلى 30 ألف شاب معنا، يعملون في مجال الوقاية على مستوى الجامعات والمدارس"، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح 3 مراكز علاج إدمان جديدة قريبًا جدًا، لتصل مصر إلى 25 مركزا علاجيا.

وأضاف عثمان، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نعمل على محور مهم جدًا وهو الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وخلال السنة الماضية كشفنا على ما يقرب من ربع مليون موظف داخل الجهاز الإداري للدولة على مستوى 30 وزارة في كافة محافظات الجمهورية، وخفضنا نسبة التعاطي من 8% بين الموظفين إلى 1.5%".

وتابع: "نكشف على ما يقرب من 40 ألف موظف كمتوسط شهري، ونركز على المرافق الحيوية مثل الكهرباء والسكك الحديدية ومترو الأنفاق وكل ما يمس حياة المواطن بشكل كبير، وكل الوزارات تخضع لعملية الكشف، وعنصر الردع حقق لنا نتائج مهمة للغاية، وندشن قاعدة بيانات متكاملة لكافة الخاضعين لعملية الكشف والإيجابيين منهم، وتقدم لنا موظفون بطلبات العلاج بواقع 30 ألف موظف من مارس 2019 حتى الآن".

وأكد أن العلاج في سرية كاملة، كما يتلقى الصندوق أكثر من 100 ألف طلب علاج سنويًا، وهو ما يفرض التوسع في البنية التحتية بمستشفيات علاج الإدمان: "لدينا خطة طموحة بألا تكون أي محافظة في مصر محرومة من خدمات علاج الإدمان بحلول عام 2022".

وواصل: "بدأنا هذا الأسبوع الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية ونستهدف هذا العام الكشف على 4 آلاف سائق، وفي عام 2015 عندما بدأنا الكشف كانت النسبة 12% وعلى رأس هذه المواد الترامادول والحشيش والهيروين، لكن النسبة باتت تتأرجح بين 1% و2% ونطمح أن نصل بهذه النسبة إلى الصفر".