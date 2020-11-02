مصر تُخفف "الفحص الإشعاعي" على السلع اليابانية بعد 9 سنوات "فوكوشيما"

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخفيف الإجراءات المتخذة تجاه السلع اليابانية الواردة من المقاطعات المتأثرة بالإشعاع النووي الناجم عن التسرب الإشعاعي الياباني في فوكوشيما منذ قرابة 9 أعوام.

وأعفى "مدبولي"، الأسماك والمنتجات البحرية والأغذية ومواد الأعلاف والخامات الأرضية وباقي السلع الأخرى ذات المنشأ الياباني، من اشتراط تقديم شهادات موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان بشأن مكان وتاريخ الإنتاج وميناء الشحن، والتحليل الإشعاعي من المقاطعات المتأثرة بـ"الإشعاع".

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات لمواجهة أي اشعاعات موجودة في السلع اليابانية نتيجة حادث "فوكوشيما" النووي، والذي حدث منذ قرابة 9 سنوات ونصف، حين وقعت أمواج تسونامي، أفقدت محطة فوكوشيما داييشتي لتوليد الطاقة النووية قدرتها على التبريد، ما أحدث أضرارا بالغة في قلب المفاعل، وأدي لحادث تسرب نووي.

ووفق قرار رئيس الوزراء الجديد؛ فإن الواردات السابقة يكتفي بفحصها إشعاعياً في ميناء الوصول في مصر فقط.

جاء القرار بناءً على ما عرضته الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على رئيس الوزراء.