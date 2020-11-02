"المنيا" تنفي مزاعم "الإرهابية" بالتقصير في حريق منزل بـ"الشيخ عبادة"

نفت محافظة المنيا، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن التقصير في الإجراءات المتخذة تجاه تداعيات الحريق الذي شب بأحد منازل قرية "الشيخ عبادة" بمركز ملوي، على خلفية انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وأكد بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، انتقلت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وأن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التقي عددًا من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، لمركز ملوي، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بالاستجابة لجميع الشكاوى ومنها توفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.

وخلال تواجد المحافظ مع الأهالي، تواصل معه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح المحافظ أنه تم بالفعل إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبو حنس والبرشا، استجابة لطلبات الأهالي، كما كلف رئيس المدينة بالاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.

ووجّه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى التنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة، كما كلف الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة الوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وشهدت قرية الشيخ عبادة، ظهر أمس الأحد، اندلاع حريق داخل منزل بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن وفاة 6 هم: رفعت عبد الحكيم عبد الحميد 73 عاما، نوال صدقي عمران 45 عاما، غادة رجب عبد المالك 20 عاما، وشقيقتها جني 7 أعوام، ويوسف محمد رجب 4 أعوام، وشقيقه عبد الله 6 أعوام.

كما أصيب اثنان هما: عبد التواب توفيق 7 أعوام، بحروق متفرقة في الجسد، محمد عطا عبد اللطيف 28 عاما، اختناق أثناء إخماد الحريق، وجري نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ملوى العام.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.